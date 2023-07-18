وزير الدفاع الأمريكي: ندعم أوكرانيا لتحقيق الانتصار.. وبوتين اعتقد أننا نتراجع

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتقد بأنه سيتمكن من السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف خلال أيام.

وأضاف أوستن، أن “الكرملين راهن على حرب قصيرة المدى في أوكرانيا”، مشيرا إلي أن “بوتين اعتقد أن الغرب سيتراجع في تقديم المساعدة لأوكرانيا”

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن “الغرب عازم على مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا لتحقيق الانتصار “.

وقال إن “أوكرانيا أثبتت قدرتها في الدفاع عن أراضيها”، مؤكدا أن “الغرب يدعم أوكرانيا في العملية العسكرية المضادة ضد القوات الروسية”.

كما ثمن وزير الدفاع الأمريكي، دور الدنمارك وهولندا في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16.