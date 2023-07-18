مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك في مبادرة 100 يوم صحة

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقريرا مصورا عن مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية في مبادرة 100 يوم صحة.

وجاء في التقرير أن مؤسسة أبو العينين للعمل الأهلي استضافت حملة 100 يوم صحة، للكشف على كبار السن، ودعم صحة المرأة وتنظيم الأسرة.



وقال مصطفى عزت مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، إنه يتم استضافة مبادرة 100 يوم صحة، بعد أن تم إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل تقديم خدمات صحية للمواطنين.

ولفت إلي أن المبادرة عظيمة، وأن مصر من الدول المتقدمة المهتمة بصحة المواطنين.