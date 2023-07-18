رئيس الأركان الأمريكي: الهجوم الأوكراني المضاد سيكون طويلا وصعبا ودمويا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الأوكراني المضاد بعيد كل البعد عن الفشل وسيكون طويلا وصعبا ودمويا.

وأوضح أن “القوات الأوكرانية تتقدم بشكل فعال في جبهات القتال”.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، أن “حرب روسيا على أوكرانيا كانت غير ضرورية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتقد بأنه سيتمكن من السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف خلال أيام.

وأضاف أوستن، أن “الكرملين راهن على حرب قصيرة المدى في أوكرانيا”، مشيرا إلي أن “بوتين اعتقد أن الغرب سيتراجع في تقديم المساعدة لأوكرانيا”.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن “الغرب عازم على مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا لتحقيق الانتصار “.

وقال إن “أوكرانيا أثبتت قدرتها في الدفاع عن أراضيها”، مؤكدا أن “الغرب يدعم أوكرانيا في العملية العسكرية المضادة ضد القوات الروسية”.