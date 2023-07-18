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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أستاذ جامعي: على طالب الثانوية العامة معرفة إيجابيات وسلبيات كل كلية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

قالت الدكتور سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية، إنه يجب على الطالب أن  يتعرف على إيجابيات وسلبيات كل كلية في مرحلته سوء في الثلاث مراحل الأولى، والثانية، والثالثة.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الجامعات المصرية لديها برامج متعددة وجديدة جميعا تتماشى مع سوق العمل، وبمجاميع مناسبة لطلاب الثانوية العامة، لافتة إلى أن النجاح لا يتوقف عند مجموع معين، فالنجاح يشمل أيضا التفوق في مجالات عديدة.

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وأضافت أستاذ علم الاجتماع أن العديد من أوائل الثانوية العامة اتجهوا إلى كليات جديدة، وهذا يؤكد أن مصطلح كليات القمة بدأ يختفي في العصور الحالية، منوهة إلى أن اختيار الكلية يجب أن يكون وفق الميول والقدرات وليس تبعا لما يؤهله إليه مجموعه، بالإضافة إلى رؤيته لنفسه فى المستقبل.

وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أنه يجب أن يعتمد اختيار الطالب للكلية على ما يتناسب مع أحلامه وطموحاته وفقا لما هو متاح، وليس الاعتماد على أعلى شيء يناسب مجموعه، لذلك على كل طالب أن يحدد ميوله جيدا.

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