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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تحت شعار "مستقبل أفضل لنا و لأبنائنا"

رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام مهرجان البيئة العشرين

صدى البلد

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق حفل ختام مهرجان البيئة العشرين المقام تحت شعار "مستقبل أفضل لنا ولابنائنا " ، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعادل فيكتور أمين عام الجامعه ولمياء كمال أمين الجامعة المساعد لشؤون البيئة ، وعمداء ووكلاء الكليات ، ومديري الوحدات بالجامعة.

خلال كلمته أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن خالص شكره واعتزازه بما قدمته الكليات والإدارات بالجامعة من جهود كبيره في خدمة المجتمع الشرقاوي،كما توجه رئيس الجامعة بالشكر للدكتورة جيهان يسرى لما تبذله من جهود حثيثة بقطاع البيئة من خلال القوافل التنموية الشاملة والفعاليات المتنوعة بمختلف قرى محافظة الشرقية .

كما أكد رئيس الجامعة علي تجديد وتطوير الحرم الجامعى خلال الفترة القادمة ووضع جدول زمني للإنتهاء منه ، بالإضافة إلى عمل مسابقة لتحديد أفضل كلية صديقة للبيئة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود مع الاستعداد الكامل لتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه العملية.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري إلى الحرص علي عقد هذه الاحتفالية ، والتى تعد تعبيرا عن شكر وتقدير إدارة الجامعة للجهود المتميزة والمشاركة الفعالة للكليات وقطاعات الجامعة، والتي كان الهدف منها تأكيد علي دور الجامعة وقطاع البيئة ومسؤولياتها المجتمعية في تقديم خدماتها وتنفيذها للمبادرات الرئاسية التي تهدف لتطوير الخدمات الصحية والتوعوية والتدريبية.

وفي ختام الإحتفالية تم اهداء رئيس الجامعة درع المهرجان تقديرا لدعمه الكامل لمهرجان البيئة ، كما أهدى رئيس جامعة الزقازيق درع المهرجان لكلا من الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، كما كرم كلا من الدكتورة نهله الجمال مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون القوافل وعادل فيكتور أمين عام الجامعة ولمياء كمال أمين الجامعة المساعد لشئون البيئة ومحمود نصر مدير إدارة المشروعات ،بالإضافة إلى تكريم عمداء ووكلاء الكليات ، ومديري القطاعات ومسئولي الوحدات بالجامعة.

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