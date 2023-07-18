عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ مناهج يقدم نصيحة للطلاب عند اختيار الكلية .. ماذا قال؟

صورة أرشفية
صورة أرشفية

 يتخرج آلاف الطلاب من المدارس الثانوية كل عام، ويواجه العديد منهم تحديات في الحصول على درجات جيدة بما في ذلك الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة. وفي حالة عدم تحقيق الهدف المطلوب، يصيب الطلاب القلق والتوتر لكن يجب أن يتذكروا أن هناك طرقًا لتجاوز هذه المشكلة لذلك تواصل موقع صدي البلد مع خبراء لحل هذه المشكلات لتقديم النصيحة للطلاب.

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن أفضل طريقة لاختبار كلية مناسبة هي أن يكون الطالب غير مقيد بآراء من حوله، بالإضافة إلى أن يختار الطالب الكلية وفق متطلبات سوق العمل.

وطالب الدكتور حسن شحاتة الأسرة بأن تبحث عن الفرص الحقيقية للطالب والابتعاد عن مسميات كليات قاع وقمة، والالتفات إلى الكليات التي تؤمن مستقبل الطالب.

txt

لطلاب الثانوية العامة.. موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 -2024

txt

تكريم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبية عن "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية" بجامعة عين شمس

txt

تربية نوعية عين شمس تكرم محمود المتيني لجهوده الداعمة للكلية والجامعة

txt

مجلس حقوق عين شمس يكرم المستشار أحمد سعد الدين

txt

أخبار التعليم.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

txt

أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة

txt

زيارة وفد طلاب جامعة عين شمس للمتحف الحربي

txt

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023| بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

txt

استاذ مناهج: الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الكوادر البشرية المدربة

txt

خبير : الجامعات التكنولوجية فى مصر مستقبل يقود التنمية بالدولة

وذكر الدكتور حسن شحاته ،خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن التعليم الذاتي ضرورة يتجه إليها الطلاب ليؤهلهم للمهن الجديدة والمتطورة، وفى حال فرض عليهم المجموع وشروط التنسيق كليات بعينها فهذا لا يعنى توقف طموحهم أو رغبتهم العملية.

وأشار حسن شحاتة  ، إلي أن الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة ليس الأهم في الحياة وأن هناك خيارات وفرص أخرى متاحة لهم. يجب عليهم العمل على تحسين مستواهم الأكاديمي والاستعداد للمرحلة القادمة بشكل إيجابي ومتفائل.

كلية التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

الموجة الأخطر | تحذيرات من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب ظاهرة مناخية

بعد إعلان انضمامه للأهلي.. إمام عاشور ينشر فيديو له رفقة نجم الزمالك

ترشيحاتنا

بسبب الإجلاء الفوضوي والمميت من أفغانستان.. الكونجرس يستدعي وزير الخارجية الأمريكي

على أعلى مستوى.. تفاصيل الكشف الطبي لـ إمام عاشور في الأهلي

كولر غاضب.. الأهلي في مأزق عقب عروض رحيل بيرسي تاو عن الفريق

المبادئ شأن داخلي|أول تعليق من ميدو على انتقال إمام عاشور لـ الأهلي

دعاء نهاية العام الهجري .. ردد في رأس السنة أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات

وكيل الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والإمام الأكبر بحلول العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ