أستاذ مناهج يقدم نصيحة للطلاب عند اختيار الكلية .. ماذا قال؟

يتخرج آلاف الطلاب من المدارس الثانوية كل عام، ويواجه العديد منهم تحديات في الحصول على درجات جيدة بما في ذلك الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة. وفي حالة عدم تحقيق الهدف المطلوب، يصيب الطلاب القلق والتوتر لكن يجب أن يتذكروا أن هناك طرقًا لتجاوز هذه المشكلة لذلك تواصل موقع صدي البلد مع خبراء لحل هذه المشكلات لتقديم النصيحة للطلاب.

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن أفضل طريقة لاختبار كلية مناسبة هي أن يكون الطالب غير مقيد بآراء من حوله، بالإضافة إلى أن يختار الطالب الكلية وفق متطلبات سوق العمل.

وطالب الدكتور حسن شحاتة الأسرة بأن تبحث عن الفرص الحقيقية للطالب والابتعاد عن مسميات كليات قاع وقمة، والالتفات إلى الكليات التي تؤمن مستقبل الطالب.

وذكر الدكتور حسن شحاته ،خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن التعليم الذاتي ضرورة يتجه إليها الطلاب ليؤهلهم للمهن الجديدة والمتطورة، وفى حال فرض عليهم المجموع وشروط التنسيق كليات بعينها فهذا لا يعنى توقف طموحهم أو رغبتهم العملية.

وأشار حسن شحاتة ، إلي أن الحصول على مجموع جيد في الثانوية العامة ليس الأهم في الحياة وأن هناك خيارات وفرص أخرى متاحة لهم. يجب عليهم العمل على تحسين مستواهم الأكاديمي والاستعداد للمرحلة القادمة بشكل إيجابي ومتفائل.