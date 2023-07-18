بسبب حرب أوكرانيا.. قرار عسكري عاجل من بريطانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تخطط لاستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني في مخزونات الجيش وذخائره لتحسين الاستعداد القتالي.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان: “علينا التكيف والتحديث لمواجهة التهديدات التي نواجهها، والاستفادة من الدروس من غزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد عسكري بريطاني رفيع المستوى، إن أوكرانيا تسلم بعض الدبابات الروسية التي تم الاستيلاء عليها والمدمرة إلى المملكة المتحدة، حيث يدرس الخبراء المركبات المدرعة بدقة.

وحسب صحيفة “التليجراف” البريطانية، قال رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال السير توني راداكين: “لدينا العلماء الذين ينتقون التفاصيل التي قد تكون لدولة أخرى. تهدف دراسة الدبابات الروسية التي أجريت في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في بورتون داون إلى الإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة مثل، كيف تعمل معداتهم، وكيف يمكننا هزيمتها، وكيف يمكننا الحصول على دروع أفضل، وكيف يمكننا تعطل اتصالاتهم، كيف يمكننا التأكد من أننا نستطيع اختراق دفاعاتهم؟".