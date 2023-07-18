تحقيق حلم المصريين.. مدير عام "روسآتوم" الروسية يزور محطة الضبعة النووية

قام المدير العام لشركة روسآتوم الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، بزيارة محطة الضبعة النووية والتقى وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، ورئيس هيئة المحطات النووية، أمجد الوكيل.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، أجرى الوفد جولة في موقع إنشاء محطة الضبعة النووية للتحقق من حالة الأعمال هناك، وزار الميناء البحري الذي تم إنشاؤه.

كما استمع الوفد الروسي، إلى تقارير حول سير أعمال البناء في المفاعلات رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، وكذلك حول الأعمال التحضيرية في المفاعل رقم 4.

وقال ليخاتشيف: "يسير بناء المفاعلات الثلاثة الأولى من محطة الضبعة النووية وفقا للجدول الزمني. والأعمال التحضيرية جارية في موقع المفاعل الرابع. وقبل نهاية هذا العام، نتوقع أن نحصل على الترخيص لبناء وحدة 4 من الهيئة التنظيمية المصرية، الهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية. بعد ذلك، سنكون قادرين على صب الخرسانة الأولى، مما يعني بدء المرحلة الرئيسية لبناء الكتلة رقم 4".

وخلال الزيارة، شارك وزير الكهرباء المصري والمدير العام لشركة روساتوم الحكومية في حفل افتتاح المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة.

اشادة بالعلاقات بين مصر وروسيا

وأشاد شاكر بالعلاقات بين مصر وروسيا، مشيرا إلي أنها علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى فترة الخمسينيات، وتمثلت في دعم الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي بأسوان ومجمع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألمنيوم في نجع حمادي، فضلا عن قيام روسيا بتوريد المفاعل البحثي الأول لمصر والذي تم تشغيله عام 1961.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بلغت ذروتها وازدهارها في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تحديد روسيا كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.

تحقيق حلم المصريين

وأكد ورئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل، عزم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تحقيق حلم المصريين، حيث تبذل الهيئة كل ما في وسعها بتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بأعلى معايير الأمان النووي.