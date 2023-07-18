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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

161 ضابط طيران إسرائيليا يعلنون رفضهم الخدمة العسكرية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن 161 ضابطا في مقر سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رفضهم الخدمة العسكرية اعتباراً من اليوم بسبب خطة التعديلات القضائية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فأن هؤلاء الضباط من قلب غرف عمليات القوات الجوية الإسرائيلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه قناة (كان) عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال مراسم تأبين أحد الحاخامات قوله: بأن "رفض الخدمة في الجيش من أي جهة هو نهاية الجيش، والرفض يقوض أسس وجودنا المشترك وقد يدمرنا"، وفق تعبيره.

في السياق، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 28 متظاهراً ضد التعديلات القضائية منذ صباح اليوم.

161 ضابطا سلاح الجو الإسرائيلي التعديلات القضائية القوات الجوية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عصيان الجيش الإسرائيلي

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