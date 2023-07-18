خلال 24 ساعة.. 5 زلازل تضرب دولة عربية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الثلاثاء، رصد 5 زلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 1.09 من اليوم 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.6 و3.0 درجات على مقياس ريختر، وهزة في شاطئ لواء إسكندرون بقدر 1.6 درجة.

وأضاف أن المحطات سجلت أيضا هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 27 كم بقدر 1.3 درجة.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.