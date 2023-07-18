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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو حشيش.. حبس شخص لإتجاره في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه  بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما – هاتف محمول بقصد الإتجار.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما – هاتف محمول”.

ومواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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