أخبار التعليم.. لطلاب الثانوية العامة.. موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 -2024.. والدة طالبة ببورسعيد تقدم التماسا لتعديل جدول امتحانات الدور الثاني.. والوزارة توافق

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الثانوية العامة.. موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 -2024

تنسيق الجامعات 2023 .. شهد محرك البحث الشهير جوجل ، بحثاً مكثفا خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد تنسيق الجامعات 2023 وذلك بسبب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 ومع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ويعد تنسيق الجامعات 2023 الخطوة الأهم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023 .

تكريم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبية عن "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية" بجامعة عين شمس

نظم مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة عين شمس ، وكلية البنات ، دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان " إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية " ، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعى. وتعتبر الدورة التدريبية أولى الدورات الموجهة لتنمية قدرات رواد الأعمال فى المجالات المالية والإدارية.

عقوبات رادعة حال إجبار أولياء الأمور على شراء ملفات من مدارس بورسعيد

شددت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد على إصدارها تعليمات بأحالة أى مدير مدرسة يثبت اجباره أولياء الأمور على شراء ملفات تقديم لابنائهم من داخل المدارس أو خارجها .

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن نتائج نهاية العام بعد تقييمها من خبراء دوليين

اعتمد مجلس جامعة الملك سلمان الدولية، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، وقد تمت إتاحة النتائج للطلاب الكترونيًا من خلال نظام معلومات الطالب.

التعليم العالي: 43 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

والدة طالبة ببورسعيد تقدم التماسا لتعديل جدول امتحانات الدور الثاني.. والوزارة توافق

قررت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، تعديل جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث بمدرسة السادات التجارية المتقدمة المشتركة.

تنسيق الجامعات 2023.. فنون جميلة الزمالك: 60% على الأقل للنجاح باختبارات القدرات

أنهت اليوم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة باليوم الثاني لاختبارات القدرات 2023 الخاصة بالقبول بالكلية وسط إقبال كثيف على اختباري الفنون والعمارة.