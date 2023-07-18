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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهات التحقيق تصدر قرارات عاجلة بشأن عقار الخليفة المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

انتقل فريق من نيابة الخليفة الجزئية، لموقع انهيار عقار سكنى بالمنطقة لإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث.

وكلفت النيابة محافظة القاهرة بانتداب لجنة هندسية من المحافظة لاجراء فحص فنى للعقار والعقارات المجاورة وبيان اسباب الانهيار.

وامرت النيابة بالاستعلام من حى الخليفة حول إذا ما كان هناك قرار صدر بحق العقار بإزالته من عدمه من قبل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وامرت النيابة بدفن جثة سيدة عثر عليها أسفل انقاض العقار السكنى بعد الانتهاء من الإجراءات.

واستمعت النيابة لعدد من قاطني العقار الناجين من الانهيار وكذلك شهود العيان بمحيط الحادث.


وكانت قد لقيت سيدة مصرعها بينما أصيبت سيدة ومواطن إثر انهيار عقار سكني بمنطقة الخليفة.

‏تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا يفيد بسقوط جزئي لعقار بمنطقة الخليفة.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ونجحت فرق الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال سيدة متوفاة وأخرى مصابة كما تم انتشال مواطن من أسفل الأنقاض مصاب.

‏فيما تم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حفاظا على أرواح المواطنين.

‏وتم تشكيل لجنة هندسية لفحص حاله العقارات المجاورة للمنزل المنهار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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