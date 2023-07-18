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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إعلان عاجل من النيابة بشأن إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة

السعودية
السعودية

قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة، حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر، أو ساهم الإبلاغ في ضبط بقية الجناة.

وقالت النيابة العامة السعودية: "للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كلَّ من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصّة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر".

وأضافت أن “كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم".

وفي وقت سابق، قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، إن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة.

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وقالت النيابة العامة السعودية: "لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، المقرر في هذا النظام، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود".

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية النيابة العامة

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