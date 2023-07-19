اليوم.. نظر معارضة لاعب كرة قدم على حبسه عاما لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي

تنظر محكمة جنح مستأنف الهرم اليوم أولى جلسات معارضة لاعب كرة شهير على حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.



وكانت قد أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم حكم أول درجة بحبس لاعب كرة شهير عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي مع إلزامه بالمصاريف الجنائية .



استمعت محكمة جنح الهرم لمرافعة محامى مقيمة دعوى اتهام لاعب كرة القدم بسرقة عقد الزواج العرفي وصدر حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف.



وكشف محامي سيدة مقيمة الدعوى أمام المحكمة، أن المجنى عليها تربطها علاقة زوجية بالمتهم بتاريخ 5 /3 /2022 بموجب عقود زواج شرعية عرفية وكان لها سكن زوجية خاص بها كان بالعقار 117ح هضبة الأهرام في الجيزة كما كان يتردد عليه بمسكن الزوجية إلى أن دبت الخلافات بينهما بسبب معرفته لحمل المجنى عليها وهو ما كان لا يرغبه بسبب زواجه من أخرى فقام على إثرها بسرقة واختلاس عقد الزواج الخاص بالمجنى عليها والمتهم واختلسه لنفسه للإضرار بالمجنى عليها كما هو ثابت بالتحقيقات.



وطالب الدفاع المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للطالبة مبلغ قدره 15001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.



وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، لاعب كرة شهير في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم لاعب كرة شهير بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى .

