وداعا للشيخوخة| روسيا تنشئ أكبر بنك حيوي لمعرفة سر المعمرين.. والسر في الكبد طويل الأمد

لايزال الهم الأكبر لعلماء البشرية، هو دراسة كيفية إطالة عمر البشر، وفي خطوة جادة تجاه محاولة الوصول إلى نتائج حقيقية بهذا الأمر، بدأت روسيا في الدراسة التفصيلية لعينة كبيرة من المعمرين في الأرض، وذلك بهدف طرق محاربة الشيخوخة، حيث جمع معهد دراسة الشيخوخة أكبر بنك في البلاد للمواد الحيوية من المعمرين وأولئك الذين عاشوا لأكثر من 100 عام.

ويتم استكمال جمع العينات البيولوجية ببيانات سريرية واسعة النطاق عن المرضى بما في ذلك التقارير الطبية ونتائج التحليلات الكيميائية الحيوية والجزيئية والجينية، ومن المنتظر أن تسمح هذه المعلومات للعلماء بالعثور على الجينات لطول العمر، مع طموح في المستقبل، بأن يمكن هذا الأطباء من فهم الآليات الجزيئية للشيخوخة بمزيد من التفصيل ، وتطور الأمراض المرتبطة بالعمر، وإيجاد طرق للوقاية منها.

مادة بيولوجية فريدة

وبحسب صحيفة iz الروسية، فقد تم إنشاء أكبر بنك حيوي في الاتحاد الروسي في معهد دراسة الشيخوخة التابع للمركز السريري للبحوث والشيخوخة الروسي (RSCC)، سميت RNIMU على اسم I.I. ن، وقد جمع Pirogov بمواد من مرضى مرتبطين بالعمر، بما في ذلك المعمرين وأكباد طويلة جدًا، أي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام، وقال أليكسي تشوروف، مدير معهد دراسة الشيخوخة، لـIzvestia، إنها بنية تحتية منفصلة بها مجموعات كبيرة ومعقدة من العينات البيولوجية، تكملها البيانات السريرية عن المرضى ، بما في ذلك التقارير الطبية ، ونتائج الدراسات البيوكيميائية والجينية .

ويكمن تفرد البنك الحيوي في حقيقة أنه يعمل على أساس RGNCC ، والذي يمر من خلاله عشرات الآلاف من المرضى سنويًا ، ويتم إجراء عدد كبير من العمليات، وفي نفس الوقت، تم جمع عينات الأنسجة من المعمرين وكبار المعمرين بمعلومات سريرية مصاحبة مفصلة للغاية، وعلى أساس مثل هذا البنك الحيوي، يمكن إجراء أبحاث على مستوى عالمي .

إحصائيات 5 آلاف معمر

وكمواد حيوية، يخزن البنك عينات من البلازما والدم الكامل والبول واللعاب والسائل الدماغي النخاعي والسوائل البيولوجية الأخرى، وكذلك الكائنات الحية الدقيقة للمرضى، حيث من المخطط أن يتم أيضًا جمع مجموعة من الخلايا في التخزين المبرد، بما في ذلك خلايا الجهاز المناعي، ووفقا لما جاء بالصحيفة الروسية، فقد قدم أكثر من 5000 شخص بالفعل موادهم الحيوية؛ في المجموع، وتم تخزين حوالي 35000 أنبوب اختبار مع عينات في البنك الحيوي.

وأوضحت الصحيفة أن لتقنية البنوك الحيوية نفسها تأثير تكاملي إيجابي في إطار البحث في مجال الطب الشخصي، وكذلك تحسين نشاط البنك الحيوي بالتعاون مع الهياكل الأخرى للمركز، فضلاً عن المشاريع العلمية المختلفة، ويسمح بتوسيع إمكانيات إجراء دراسات واسعة النطاق للعلامات الجينية والكيميائية الحيوية لمختلف الأمراض المرتبطة بالشيخوخة والوقاية منها وعلاجها .

المعمرون في الأرض لأكثر من قرن

أما بالنسبة للكبد الطويل والكبد طويل جدًا ، فقد جمع البنك الحيوي حتى الآن موادًا من عدة مئات من هؤلاء الأشخاص، وهذا كثير بالفعل، لأن مثل هؤلاء الأشخاص نادرون كما قال العلماء، ويمكن أن تساعد هذه العينات في الكشف عن أسرار الشباب والصحة، فالآن في جميع أنحاء العالم يتم إجراء مثل هذه الأبحاث العلمية بنشاط متزايد، حيث تتم دراسة المتغيرات الجينية المرتبطة بعملية الشيخوخة وفي نفس الوقت تشارك في تطوير الأمراض المختلفة.

وعلى سبيل المثال ، تجري حاليًا دراسة في معهدنا للبحث عن المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، وعندما تقع هذه المواد القيمة مثل عينات المعمرين في أيدينا ، تتاح لنا الفرصة لاكتشاف تلك السمات الجينية التي تحدد متوسط ​​العمر المتوقع المرتفع، وهنا يقول أليكسي تشوروف إن المعمرين لديهم جينات واقية، أو "جينات صحية" ، والتي بفضلها ظهرت لاحقًا العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر.

600 ألف روسي فوق سن الـ90

وبحسب Rosstat ، ارتفع عدد المواطنين فوق 90 ​​عامًا في نهاية عام 2022 بمقدار 11.8 ألف شخص وبلغ 598.3 ألفًا ، أي بنسبة 0.4٪ من إجمالي سكان روسيا اعتبارًا من 1 يناير 2023، ويقول إن هناك حاجة إلى بنك حيوي لفهم هذه الآليات الخلوية والجزيئية . بمجرد تحديد العلماء لها ، سيكون من الممكن الانتقال إلى إنشاء طرق جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بالعمر .

وعن أهمية المشروع يقول أوكسانا جوسياكوفا، رئيس قسم الكيمياء الحيوية الأساسية بجامعة ولاية سامارا الطبية التابعة للوزارة، إن إنشاء البنوك الحيوية - مستودعات واسعة النطاق لعينات منظمة من مختلف المواد الحيوية - هو مجال شائع للغاية وذو صلة في العلوم الطبية الحديثة، وتعود أهمية تنفيذها في المقام الأول إلى حقيقة أنه ، في الواقع ، يتم إنشاء قاعدة بيانات لموضوع المعلومات ، والتي سيحتاجها العلماء الآن وستظل ضرورية حتى بعد عقود .

أهداف نبيلة

تذكر الصحيفة الكم الهائل من الفائدة التي قد تعود على البشرية من جمع تلك البيانات، حيث من الصعب تغطية نطاق الاحتمالات التي يمكن أن تحققه على الفور، فهى قد تساعد في اختبار الأدوية الجديدة ، والبحث عن الخصائص الأيضية والوراثية في الأمراض المختلفة ، وببساطة الحفاظ على التنوع البيولوجي للعينات ، التي لا تكمن الأهمية العملية لها من الواضح الآن ، ولكن مع ظهور تقنيات البحث الجديدة ، قد يتضح أنها أساسية، من وجهة النظر هذه ، فإن عينات المعمرين هي بالطبع مثيرة للاهتمام أيضًا ، لأن إطالة مدة حياة الإنسان النشطة هي أحد التحديات الخطيرة التي تواجه الطب وعلم الأحياء بشكل عام ، وهو حلم قديم للبشرية.

وتوضح أوكسانا جوسياكوفا أن دراسة سمات التمثيل الغذائي، وعلم الأيض، والبروتيوميات، والجينوميات، ونسخة النسخ لمثل هؤلاء الأشخاص هي خطوة حقيقية على السلم المؤدي إلى هذا الهدف النبيل، فيما قال ستانيسلاف أوستافنوف ، رئيس المختبر لتحليل مؤشرات صحة السكان ورقمنة الرعاية الصحية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الطبية (MIPT) ، إنه ينبغي فهم أن الكثير لا يتحدد فقط بالجينات ، ولكن أيضًا بالسلوك البشري .