ضبط 702 محضر ومخالفة في حملات تموينية بأسوان

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، بالإشتراك مع الجهات الرقابية بتنظيم حملات متتالية لضبط الأسواق خلال شهر يونيو المنقضى ، وخلال أيام أجازة عبد الأضحى المبارك.

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، ومواصلة قيام اللجان المشتركة بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية.



حملات تموينية

حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 702 محضر ومخالفة ، والتى شملت لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وسجائر وأرز وسكر ودقيق ومعلبات وحلويات وغيرها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح خالد أبو القاسم بأنه فى مجال الأسواق فقد تحرير 292 مخالفة منها 6 مخالفات للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 176 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 7 مخالفات مواد بترولية ، و 12 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص ، و 9 مخالفات لسلع مجهولة المصدر ، و 8 مخالفات للغش التجارى ، و 15 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لحوم ، و 52 محضر ممنوع.

وأشار مدير التموين بأنه فى مجال المخابز فقد تم ضبط 410 مخالفة متنوعة شملت 36 مخالفة لنقص الوزن ، و 45 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات ، وتحرير 6 محاضر لتجميع الدقيق ، و 89 محضر للتصرف فى الدقيق ، و 67 محضر للتوقف ، و 56 مخالفة لمبيعات وهمية ، و 23 محضر لميزان مخالف ، فضلاً عن 27 محضر سجل ، و 42 للقائمة ، و 19 محضر آخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

معرض

وكان قد أشار أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه تم إقامة معرض لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية ، وخاصة فى ظل تمتع أسوان بوجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج ، كما أنه يساهم بشكل مباشر فى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعى المانجو وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانى ، وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبى توريدها للمصانع والشركات المختلفة.