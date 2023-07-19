اليوم.. استئناف 15 متهما محكوم عليهم بتهمة استعراض القوة بحلوان

تنظر محكمة حلوان، اليوم استئناف 15 متهما محكوم عليهم في القضية رقم 1351 لسنة 2023 جُنح التبين، محكوم على 3 متهمين منهم الحبس سنة مع النفاذ عن بتهمة استعراض القوة، و12 متهما منهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، و14 متهما منهم بالحبس 6 أشهر مع النفاذ والمصاريف والمصادرة بتهمة مشاجرة وشروع في قتل المعروفة بأحداث مصنع الحديد والصلب لعرضهم على نيابة التبين، لجلسة 19 يوليو.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبد العظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم، اليوم الاثنين، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 10164 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، بـ ترويع شاب بواسط اسلحة بيضاء وكلب في قرية منشأة صهبرة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.