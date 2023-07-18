باكية على الهواء.. سيدة تعرضت للضرب على يد رجل: كانوا هيقتل جوزي

كشفت السيدة وردة محمد، كواليس وتفاصيل تعرضها للضرب على يد رجل في محافظة البحيرة.

وقالت وردة محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" اللي ضربوني دول كانوا عايزين يموتوا جوزي بسبب خلافات ورغبتهم في الحصول على أرض بالعافية ".

وأضافت وردة محمد :" كنت بحوش عن زوجي في الشارع وأنا مليش حد غير ربنا وولادي وزوجي "، مضيفة :" أنا عايزة حقي".

ودخلت وردة محمد في نوبة بكاء على الهواء اثناء حديثها عن كواليس تعرضها للضرب على يد رجل.

وتابعت وردة محمد :" أشكر وزارة الداخلية ومدير أمن دمنهور على ما فعلوه معي بعد تعرضي للضرب ".

واكملت وردة محمد :" أنا سعيدة إن الرئيس السيسي رئيسي والرئيس السيسي خايف علينا، والداخلية تحركت بشكل فوري لجلب حقي من البلطجية دول ".