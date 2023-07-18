إصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الأوسطي بحلوان

أصيب نحو 21 عاملا في القاهرة، جراء إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

إصابة 21 عامل في حادث الدائري الأوسطي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة تضمن إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 15 مايو بإتجاه مناطق العاصمة.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين إنقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 21 عامل جراء الحادث وتم رفع حطام الحادث، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وتبين من المعاينة وتحريات أمن القاهرة، أنه أثناء سير السيارة الربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما نتج عنه إنقلابها في الحال.