أبو العينين يكشف تفاصيل زيارته لدمشق.. ويطالب برحيل الاحتلال عن سوريا.. فيديو

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل زيارته إلى سوريا، موضحا أن كل فئات الشعب السوري تعاني، حيث إنه شعب عريق ومحترم ولا يليق به أن يعاقب بصفة جماعية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموضوع مهم ويخص الشعب السوري الذي نكن له كل تقدير واحترام.

وأكد أنه يجب رفع العقوبات كليا عن سوريا، قائلا: «مش عارف كل المحتلين بيعملوا أيه في سوريا، وهي سوريا ناقصة احتلال، يجب رحيلهم ولا يصح أن يأخذ كل طرف جزء من سوريا».

وأوضح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية بيتها الحقيقي لاقى ترحيبا عربيا وكان له صدى كبير على المستوى العالمي بين مؤيد ومعارض.

ولفت إلى أنه لا يوجد كهرباء في سوريا وهناك انهيار كامل للعملة السورية والدولار يعادل 10 آلاف ليرة وهناك مشاكل في الغذاء ونقص في الأدوية ولا يوجد نظام في البنوك.

وأردف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الشعب السوري لم يفعل ما يستحق العقاب، موضحا أن عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية كان قرارا تاريخيًا.

واستطرد أن أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية يقوم بدور مهم، لافتا إلى أنه تم رفع العقوبات عن سوريا وقت تعرضها للزلزال المدمر لمدة 6 أشهر، وتم تجديدها قبل بضعة أيام لنفس المدة.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن سوريا فيها محتلين كثيرين بين إسرائيليين وأتراك إلى جوار الإرهابيين، مشيرا إلى أن هذا منظر بشع.

وشدد على أنه آن الآوان لوقف المهزلة والكارثة في سوريا، حيث إنها تتمتع بأرض خصبة يمكن زراعتها، وثروات كبيرة يجب استغلالها، والبنوك متعطلة والمزارع لا ينتج وماكينات المياه تحتاج إلى سولار والصناعة متوقفة.

وواصل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أن أعضاء البرلمان الأورومتوسطي شاهدوا معاناة الشعب السوري على أرض الواقع، مضيفا بأنه وعد السوريين بنقل معاناتهم للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن مخطط هدم سوريا لن يتكرر في مصر لأن شعبها واعي ومدرك لما يحاك له من مخططات وفوض بالإجماع الرئيس السيسي لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو احتفل بها المصريون في كل الميادين.

وقال إنه أخبر السوريين بأن السر الحقيقي في نجاح الشعب المصري هو وقوفه بكل فئاته وأطيافه ومختلف انتماءاته وأحزابه خلف الرئيس السيسي وثقتهم في نجاحه وقدرته على بناء مصر وقيادة مسيرة التنمية ولديه طموحات وخيال كبير ولم يتحدث عن شيء إلا وتم تنفيذه.