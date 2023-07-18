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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. جهات التحقيق تصدر قرارات عاجلة بشأن عقار الخليفة المنهار.. مصرع 3 شبان غرقا ببحر نبروه

صدى البلد

 

 

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية جاءت كالتالى :

 

الدقهلية .. مصرع 3 شبان غرقا ببحر نبروه
 

لقى ثلاثة شباب مصرعهم في بحر نبروه بمحافظة الدقهلية حيث غرقوا اثناء استحمامهم هربا من حراره الطقس.

 

أرسلت صورها عارية لحبيبها.. حكاية طفلة مع وسيم حلوان
 

"علاقة عاطفية بدأت من خلال أحد الجروبات على الواتس اب، كان ضحيتها فتاة لم تتخطى عامها الثامن عشر من العمر وبطل تلك الواقعة شاب بشوش الوجه ووسيم الشكل، يدعى ابراهيم، يُلقب بوسيم حلوان".

 

جهات التحقيق تصدر قرارات عاجلة بشأن عقار الخليفة المنهار
 


انتقل فريق من نيابة الخليفة الجزئية، لموقع انهيار عقار سكنى بالمنطقة لإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث.

 

ضبط شقيقين تعديا على رجل ونجله بالضرب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم نشره من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام (شقيقين) بممارسة أعمال البلطجة على والدها بالإسكندرية.

 

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