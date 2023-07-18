يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

أثارت سترة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا ، التي ارتدتها ، في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف الكثير من الجدل لبيعها بسعر تقديري قد يصل إلى 80 ألف دولار الكثير من الجدل

مزاد عبر الإنترنت

تعد السترة التي قد تم عرضها من تصميم علامة "وورم اند ووندرفل" للملابس ومن المقرر أن يتم عرضها وذلك داخل دار سوذبي للبيع وذلك في مزاد عبر الإنترنت من المقرر أن يتم تقيمه خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر.

وقد أرتدت الأميرة ديانا تلك السترة في الأول من يونيو 1981 وكانت حينها تشاهد الأمير تشارلز وهو يمارس لعبة البولو وذلك قبل شهر من زواجهما، مما يثير العديد من التكهنات بخصوص أهميتها وقد تحمل السترة صورة لخروف أسود وسط مجموعة كبيرة من الخراف البيضاء.

وقد عثرت جوانا أوزبورن، المؤسس المشارك لعلامة "وورم اند ووندرفل"، على السترة الأصلية في الغرفة العلوية وذلك بمنزلها في مارس ويتوقع أن يتم جلب السترة ما بين 50 ألف دولار إلى 80 ألف دولار.