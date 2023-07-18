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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أول تعليق من رئيس اتحاد السلة عن ريمونتادا منتخب مصر للسيدات

مجدي أبو فريخة
مجدي أبو فريخة

أشاد مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بالمجهود الكبير الذي حققه لاعبات منتخب مصر لكرة السلة في كأس العالم بإسبانيا، وتحقيق انتصار تاريخي على منتخب الصين، والنجاح في العودة في المباراة جعل الفتيات هن حديث العالم في الفترة الحالية. 

 

رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة: سيدات مصر تفوقن على أنفسهن

وأضاف "أبو فريخة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن سيدات مصر للسلة تفوقن على أنفسهن أمام منتخب الصين، ونجحوا في تحقيق ريمونتادا تاريخية في كأس العالم في إسبانيا بعد التأخر بـ 32 هدفا.

 

وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن مباراة مصر والصين في كرة السلة للسيدات كانت صعبة إذ أنه كان هناك توتر كبير لدى الفتيات بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام التشيك، إلا أن المدير الفني للمنتخب أخرج الفتيات من الحالة الصعبة التي فيها خاصة في الاستراحة من المباراة. 

 

واستكمل، أنه لم يكن يصدق أحد نتيجة مباراة مصر والصين، إذ أن مصر تتأخر في النتيجة بـ 32 نقطة، ومن ثم تعود في النتيجة وتفوز، "محدش بجد كان مصدق إيه اللي بيحصل ده، ولكن مليون مبروك لفتيات السلة تفوقن على أنفسهن ويستحقوا الحديث بهذا الشكل عنهم". 

منتخب مصر كرة السلة مجدي أبو فريخة سي بي سي برنامج من مصر عمرو خليل

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