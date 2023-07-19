عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة مليمًا

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحياة بدأت تدُب في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن العمل الذي حدث في العاصمة الإدارية مهول وجبار، وينم عن قدرة كبيرة للدولة المصرية.


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،   أن إنشاء العاصمة بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، يعكس قدرة غير طبيعية للدولة المصرية، معقبًا: "لولا إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعداد العاصمة الإدارية، لم تخرج العاصمة إلى النور"
ولفت إلى أن البعض كان ينتقد منذ عشرات السنوات ازدحام القاهرة، ويصف القاهرة بأنها دخلت غرفة الانعاش، وبدأت الدولة  في السنوات السابقة بإنشاء الكثير من الانفاق والكباري، للتغلب على مشكلة الزحام في السابق، ولم تحل المشكلة، مشيرًا إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يجد حل لزحام القاهرة،  إلا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فقام البعض بالهجوم عليه، بسبب مزاعم ان تكلفة إنشاء العاصمة كان مرتفعًا.


وتابع أن مصر قامت ببناء العاصمة الإدارية من لا شيء، معقبًا: "أحلف لك بالمصحف العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة مليمًا، العاصمة اتعملت بفكرة خارج الصندوق ، بفكرة مبتكرة".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

ترشيحاتنا

أيمن أشرف: لا أعرف سر خروجي من حسابات كولر

مصرع 14 شخصًا وفقدان 20 آخرين في انزلاق أرضي بكولومبيا

الأرجنتين لن تنضم قريبًا.. عدد أعضاء بريكس قد يتجاوز الـ50

عقد قران شقيقة شيكابالا نجم الزمالك بأسوان .. شاهد

طلب عاجل من ميدو لمسئولي الإسماعيلي بشأن قطاع الناشئين

إسلام عفيفي: الأشقاء العرب وقفوا بجانب مصر في ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ