رابطة السيارات: تجريم فتح البيع بالعملة الصعبة

أكد خالد سعد أمين عام رابطة السيارات، أن لدينا مشكلة قطاع السيارات باكملها، مضيفا أن أسعار السيارات ليست مقبولة في السوق المحالي وخيالية.



وأضاف في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أأن هذا الأمر يعود لمشكلة العملة وشيح عملة الدولار الأمريكي وخاصة كل تكاليف وتفاصيل استيراد السيارات يكون بالدولار.

وتابع خالد سعد أمين عام رابطة السيارات، أن هناك عوامل أخرى تتحكم في هذا الأمر، لافتا إلى أن أسعار السيارات فاق كل التوقعات بشدة.

وفي السياق نفسه أشار خالد سعد أمين عام رابطة السيارات، إلى أن تجريم فتح بيع السيارات بالعملة الصعبة.

