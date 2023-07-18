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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. الأمن الفيدرالي الروسي يكشف تفاصيل اعتقال عميل أوكراني قرب موسكو

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن امرأة في منطقة ياروسلافل الروسية تخضع للتحقيق بتهمة الإرهاب بعد أن زعمت أنها وافقت على مساعدة أوكرانيا في شن هجمات بطائرات بدون طيار في عمق روسيا.

وأوضح أن المشتبه بها في منتصف الثلاثينيات من عمرها وتعيش في بلدة أوجليش، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال موسكو.

ووفقًا لبيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد جمعت معلومات استخباراتية حول البنية التحتية الحيوية في المنطقة نيابة عن الخدمات الخاصة الأوكرانية، والتي كانت تعلم أنها ستستخدم في محاولات ارتكاب أعمال إرهابية.

تتضمن اللقطات التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، رسائل زُعم أن المرأة تبادلتها مع الأوكرانيين في أواخر مايو.

ويعبر أحد نصوص الرسائل عن أمله في أن تخترق الطائرات الأوكرانية بدون طيار عمق روسيا لإثارة المشاعر المناهضة للحكومة.

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في حالة أخرى، رفض المشتبه به على ما يبدو استهداف مراكز التجنيد والسكك الحديدية، لكنه وافق على جمع معلومات استخبارية عن محطات الطاقة الكهرومائية.

ووعدت أوكرانيا “بتفجيرهم جميعًا”.

الأمن الفيدرالي الروسي ياروسلافل أوكرانيا روسيا

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