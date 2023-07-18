على أعلى مستوى.. تفاصيل الكشف الطبي لـ إمام عاشور في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، خضع لكشف طبي على أعلى مستوى قبل التوقيع معه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي أجرى كشف طبي مكثف للاعب، وتم وضع برنامج علاجي له، وسوف يكون جاهز بعد أسبوعين على أقصى تقدير".

أعلن النادي الأهلي رسمياً ضم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة لمدة خمس سنوات من ميتلاند الدنماركي.



وأنهي أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.



وسيدفع الأهلي لميتلاند 3 ملايين دولار بنظام القسط ليصيح إمام عاشور هو صفقة القرن.