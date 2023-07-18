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رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة يثمن إقرار قانون التحالف الوطني في مجلس النواب

هشام عبد العزيز،
هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إقرار مجلس النواب لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤكدًا إن هذا القانون يعد خطوة للأمام ودفعة قوية لقطاع بالغ الخطورة يمثل ضلعًا أساسيًا في مثلث التنمية بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأضاف عبد العزيز بأن المجتمع المدني بمفهومه الواسع ومؤسساته المختلفة يعد بمثابة "الدينامو" الذي يساهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف الدولة التنموية في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه لا غنى عن دور هذا القطاع في تحويل مستهدفات التنمية إلى حقيقة واقعة لما له من انتشار واسع ومصداقية لدى المواطنين.

وأشاد هشام بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي مثل انطلاقة جديدة تمتاز بالاحترافية والوطنية والفاعلية لقطاع المجتمع المدني في مصر لما يقوم به من أدوار من الشراكات والتشبيك وتوحيد جهود عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي عانت لسنوات من التبعثر والتخبط كما مثل صمام أمان ضد استهداف الأمن القومي المصري من بوابة العمل الأهلي والذي هدد استقرار مصر في مراحل سابقة.

التحالف الوطني مجلس النواب حزب الإصلاح الجمهورية الجديدة التنمية الأمن القومي

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