أمر حتمي| تعليق ميدو على رحيل إمام عاشور من الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن رحيل إمام عاشور عن الزمالك كان أمرا حتميا.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور رفض البقاء في الزمالك وقرر الذهاب إلى ميتلاند بعد اتفاقه على كافة البنود الشخصية".



وأضاف: "الزمالك طلب 3.5 مليون دولار، وفي النهاية ميتلاند وافق على 2.5 مليون دولار و15% نسبة من إعادة البيع، أمير مرتضى رد قال إنه عايز 3 مليون دولار فضلا عن 10% نسبة إعادة بيع".



واختتم: "ميتلاند قال إن العرض الأخير هو الموافقة على الحصول على خدمات اللاعب مقابل 3 مليون دولار بدون نسبة بيع، وبيع إمام بناء على رغبته في الرحيل عن الزمالك كان أمرا حتميا بالنسبة للزمالك لذلك تمت الموافقة".

