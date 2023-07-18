فشلت | إعلامى يطالب مجلس إدارة الزمالك بالرحيل

تساءل الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن أسباب استمرار إدارة نادي الزمالك، حتى الآن رغم الفشل وعدم الاعتراف بالاخطاء حتى هذه اللحظة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الزمالك فشلت في ملف الصفقات وعامل أساسي في تراجع الفريق، وفشلت في تعويض الراحلين بصفقات أقوى بالإضافة إلى عقوبات فيفا بسبب مستحقات اللاعبين، فماذا تنتظر الإدارة للرحيل؟".

وأضاف أمير هشام: "على إدارة نادي الزمالك الرحيل أو الخروج لتوضيح طرق المعالجة بالفترة المقبلة، والاعتراف بالاخطاء ولا بد من إيجاد حلول للعودة إلى الطريق الصحيح".