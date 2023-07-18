بالمستندات.. ميدو ينشر عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند وحقيقة نسبة البيع للشركة الراعية

انفرد أحمد حسام ميدو، بالكشف عن عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى صفوف ميتلاند الدنماركي في وقت سابق.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند به 3 أطراف فقط، اللاعب ونادي الزمالك ونادي ميتلاند ولا يوجد أي طرف رابع في العقد"

وأضاف: "الزمالك وميتلاند ليس بالسذاجة التي تجعلهم يضعون نسبة إعادة بيع للشركة الراعية أو أي طرف آخر"

واختتم: "اتهام يحيى علي وأحمد يحيى بحجب نسبة إعادة البيع للزمالك وتوثيقها للشركة الراعية اتهام غير صحيح، ومن حقهم أن نبرئهم بالمستندات، وتواصلت مع مسؤولين في الدنمارك أكدوا لي أنه لا يجوز من الأساس أن يكون في العقد المبرم بين الناديين وجود نسبة بيع لشركة أخرى خارج عن الأطراف الثلاثة اللاعب والناديين"



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