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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موازنة النواب: الاستثمارات المتوقعة للقطاع الخاص تصل لـ 600 مليار جنيه

فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

قال فخري الفقي خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أن متوسط النمو الاقتصادي في الـ 8 سنوات الماضية يصل لـ 4.5% وهذا رقم جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإجمالية العامة والخاصة 1.8 تريليون جنيه، مشيرًا إلى ان المستهدف في استثمارات القطاع الخاص يصل لـ 600 مليار جنيه، مضيفًا أن استثمارات القطاع الخاص في السنة المنتهية 350 مليار جنيه.


وذكر فخري الفقي ، أن 11.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بخطـة 2023-2024.

معدل التضخم قبل الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار إلى أن معدل التضخم قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان 6% في مصر، مشيرًا لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة.

وشدد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ارتفاع مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة لعام 2023/2024.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوز على 600 مليار جنيه في إجمالى الاستثمار، وهناك تقديرات. 

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