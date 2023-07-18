مصطفي فتحي يصدم الأهلي من أجل عيون بيراميدز

أكد أحمد حسام ميدو، أن مصطفى فتحي لاعب بيراميدز رفض الانتقال إلى صفوف الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى فتحي رفض الانتقال إلى النادي الأهلي، والذي فتح الأسبوع الماضي خط مفاوضات معه، ومصطفى فتحي رفض الأمر، ولم يكن يريد خسارة حب جمهور الزمالك وخسارة تاريخه"

وأضاف: "بعدها بـ 24 ساعة بيراميدز مضى مصطفى فتحي ومنح اللاعب مقدم تعاقد"

واختتم: "مصطفى فتحي أكد لمسؤولي التعاون أنه لن يلعب في مصر إلا لصفوف بيراميدز، لكن يتبقى فقط اتفاق بيراميدز مع التعاون السعودي على تفعيل بند الشراء"

