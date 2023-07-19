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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

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ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى  3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمد محمد جمال الدين، 35 سنة، مقيم سيدي جابر بالإسكندرية، ومحمد عوض حسين، 32 سنة، وإيمان سمير عبدالفتاح، 34 سنة، مصابة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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