سُنة الحياة| تعليق مؤثر من أيمن أشرف بعد الرحيل عن الأهلي

أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الجديد، أن تكريمه من النادي الأهلي ليس بجديد على النادي، وشعر بالسعادة البالغة رغم ألم الرحيل.

وتابع أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حزين على الرحيل من الأهلي، وكنت أمل في الاعتزال داخل الأهلي ولكنها سنة الحياة".

وأضاف أيمن أشرف: "النادي الأهلي بيتي وسيظل بيتي، والسنة الأخيرة داخل النادي هي الأسوأ على مدار حياتي، وشعرت بأحاسيس حزينة، وفخور بنفسي لضبط النفس حتى آخر لحظة والسبب وراء ذلك الجمهور ومجلس الإدارة ".