زعلان منه| أيمن أشرف يهاجم كولر بعد رحيله عن الأهلي

أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الجديد، أنه لا يملك سبباً واضحاً لابتعاده عن المباريات تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتابع أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "احترمت تصريحه بأنني اللاعب رقم 5 في ترتيب المدافعين ولا أملك سببًا واحدًا للابتعاد لكنها وجهات نظر".

وأضاف أيمن أشرف: "زعلان من كولر خاصةً أنني تحدثت معه أكثر من مرة، وأيمن أشرف بتاريخه كان على الأقل يحتاج المشاركة في مباراة واحدة، ولكن خرجت من الباب الكبير بحب الجميع، وسعيد بحب الجماهير".