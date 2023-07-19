فرحان بالصفقة.. أول تعليق من والد إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي

أكد والد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب عاد لمصر لعدم تجانسه للأجواء في الدنمارك، مشيرًا إلى أن عودته بسبب بعض الأمور في الخارج، وأن الأهلي بدأ مفاوضاته بعد عودته من الدنمارك.

وقال والد إمام عاشور في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: أوجه الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والإدارة والجماهير الحمراء.

والد إمام عاشور: الأهلي بدأ مفاوضاته مع إمام عاشور بعد العودة من الدنمارك.. والشارع كله فرحان بالصفقة

وتابع: كنت في الشارع منذ قليل وكله فرحان بالصفقة، واللاعب لا يعاني من إصابة طويلة أو مزمنة.