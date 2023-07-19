دعاء العام الهجري الجديد.. ابدأ حياتك بأفضل الكلمات

بدأ اليوم الأربعاء ، أول يوم من أيام العام الهجري الجديد ، ويكثر الكلام عن دعاء بداية العام الهجري الجديد 1445 ، فالدعاء من أهم العبادات التي تغفر الذنوب للعباد.

ونرصد في هذا التقرير كلمات مستحبة يرددها كل مسلم عن دعاء بداية العام الهجري الجديد

دعاء بداية العام الهجري الجديد

- اللهم ما عملنا من عمل في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه؛ ونسياه ولم تنسه؛ وحلمت علينا مع قدرتك على عقوبتنا؛ ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا على معصيتك ؛ فإنا نستغفرك فاغفر لنا . وما عملنا فيها من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفران فنسألك

- اللهم يا كريم ياذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجائنا منك يا كريم . وصلِّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض، أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك.

دعاء بداية العام

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب".

يا مقلب القلوب والأبصار ، يا مدبر الليل والنهار ، ويا محول الحال والأحوال ، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة ، وأنت مالك الملك ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنة خير وبركة وفرح على جميع المسلمين .

اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.

اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الدعاء والاستغفار



وأكد الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، أن الاستغفار من أسباب نور القلب، وكان الاستغفار من أسباب استجابة الدعاء، وكان الاستغفار من ورد رسول الله الذي لا يغادره أبدًا.

وأضاف ، أن الخطاب في قوله تعالى {وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}. كان موجهًا لنبي الله؛ لكنه بتوجيهه لرسول الله فهو موجه للأمة في أفرادها من بعده.

يعتبر الدعاء مخ العبادة ، ومخ الشئ أعلاه ومنتهاه ، وإذا توقف المخ عهن العمل فارق الإنسان الحياة فعبادة بلا دعاء ، هي عبادة مسلوبة من الرمح ، ومن أعلى شئ فيها من رأسها وهو الدعاء.