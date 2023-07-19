شباب الصحفيين تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نجدد العهد والوعد بدعم الدولة

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في برقية تهنئة إلى الرئيس: في هذه الأيام المباركة "نجدد نحن شباب الصحفيين المهمومين بقضايا الوطن والمواطن العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن ومستمرين في رسالتنا السامية بالوقوف صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة الرشيدة للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه واستكمالا للمشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة في كافة المجالات التي شعر بها رجل الشارع البسيط و لم تحدث منذ 100 سنة".

وأضاف طوالة، أن "الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز مقدر جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية ولدية وعي كبير نراهن عليه دائما بأننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق يبني بسواعد أبنائه المخلصين".