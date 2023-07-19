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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعاقده مع الأهلي.. شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور عبر انستجرام

إمام عاشور
إمام عاشور

شارك اللاعب  إمام عاشور جمهوره صورة جديدة بعد تعاقده مع الأهلي رسميًا عبر صفحته بموقع انستجرام.

وظهر إمام عاشور بقميص النادي الأهلي ، مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيه .

 

وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور إليه رسميًا في الموسم المقبل.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".

 

أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

 

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

 

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

 

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.

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