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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بأسوان: فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية

دورة تدريبية للطاقة
دورة تدريبية للطاقة الشمسية بأسوان

أعلنت مديرية العمل بأسوان بقيادة فوزى صابر عن أنه سيتم فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ، وذلك فى الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجارى حيث يتم التقديم إلكترونياً " On Line " على الموقع " https://www.surveymonkey.com/r/solarPower2 " حيث سيتم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز التدريب المهنى التابع المديرية بالمحمودية للشباب من الجنسين وذوى الهمم. 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وبناءاً على تعليمات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتم مواصلة سلسلة الجهود لتنفيذ المبادرة الرئاسية " مهنتك مستقبلك ". 

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دورة تدريبية 

ومن جانبه أشار فوزى صابر بأن هناك مميزات عديدة للتدريب تتمثل فى منح شهادة معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى ، بالإضافة إلى صرف بدل إنتقال نقدى يومى قدرة 60 جنيهاً لكل متدرب تصرف فى نهاية الدورة التدريبية ، مع صرف وجبة خفيفة خلال اليوم للتدريبى عبارة عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، كما يتم إعطاء الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح مدير وزارة العمل بأن شروط التقديم الحصول على مؤهل عالى أو متوسط ، وألا يزيد السن عن 35 سنة ، وإجتياز المقابلة الشخصية ، فيما تضم الأوراق المطلوبة صور من بطاقة الرقم القومى ، والمؤهل الدراسى ، وصورتين شخصيتين ، وأيضاً صورتين للموقف من التجنيد ، وشهادة قيد ، وكعب عمل ، مع إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم ، ومن المقرر أن تصل مدة التدريب إلى 20 يوم .

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مهرجان 

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على أن مهرجان المانجو يعد بمثابة منصة رقمية تسويقية ليس فقط للسوق المحلى ، ولكن للسوق العالمى للتصدير حيث شهد عرض 56 صنف من أجود أنواع المانجو والتى تتميز بها المحافظة وذلك لأنه يتم الإثمار والحصاد المبكر نظراً لإرتفاع درجات الحرارة ، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو ، فضلاً عن وجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان. 

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر بمثابة حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج ، كما أن هناك العديد من المستثمرين قاموا بالتواصل مع المحافظة في العام الماضى لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها ، ولاسيما بأنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينة.

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