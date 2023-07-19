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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكشف على 228 ألفا و559 مواطنا ضمن حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث


أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن توقيع الكشف الطبي على 228 ألفا و559 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة وذلك خلال 20 يوماً من اطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.

 

أوضح مكين  أنه تم فحص 81 ألف و884 مواطناً  من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"،  مشيرا إلى فحص 123 ألف  و661 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلاً عن 1661سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين

و أضاف  أنه تم الكشف  3 آلاف و844 طفل ضمن مبادرة "السمعيات" لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 10 الآلآف و208 مواطنين ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عام فما فوق"، علاوة على 6الآلآف و420 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

 

وأشار الدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.


جدير بالذكر  إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

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100يوم صحة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لمقبلين على الزواج مبادرة 100 يوم صحة

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