خلال لقاء هرتسوج.. بايدن يجدد التزام واشنطن بحل الدولتين

كشف البيت الأبيض تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونظيره الإسرائيلي تشاورا بشأن التنسيق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي والشراكة الدفاعية المتزايدة بين طهران وموسكو.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن كرر الالتزام بالحفاظ على مسار لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض.

ولفت إلى أن بايدن وهرتسوج ناقشا الحاجة لنهج يستند إلى توافق في الرأي حول قانون التعديلات القضائية في تل أبيب، كما أكدا على الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية.