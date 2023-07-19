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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد فعاليات المكتبة المتنقلة بدمياط

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

 

بدأت مديرية الشباب والرياضة بدمياط " إدارة الشباب" تنفيذ  المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة وتقديم أنشطتها بمركز شباب السنانية  إدارة شباب دمياط ، وتستهدف الطلائع من سن 8 إلى 18 عاما .

وحسب بيان وزارة الثقافة تتوجه المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هى "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى "حياة كريمة". تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، ومكيفات هواء، وكراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الانترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية.

و قد أولى السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا بالإنسان المصرى بتوفير حياة كريمة له فى شتى المجالات، ومن هذا المنطلق الرامى لبناء الانسان معرفيا تنطلق المكتبات المتنقلة لتستلمها 6 محافظات وهى قنا البحيرة ودمياط والدقهلية والأقصر.

الهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية و المكتبة المتنقلة تعد تجربة فريدة تساهم فى تحقيق أهداف الجمهورية لبناء الإنسان ، وتؤدى المكتبات رسالتها التعليمة فى المراكز والمدن والقرى، وفقا لجدول ثقافى وسيتم اختيار المكتبات العامة، من حيث ممارستها للنشاط الأكثر والأحسن الذى يتوافق مع الخطة الزمنية المحددة.


يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

محافظ دمياط تناقش آلية استكمال أعمال مد خطوط الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة

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