للعودة للمسار الصحيح| رضا عبد العال: الزمالك يحتاج 3 صفقات سوبر

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع 3 صفقات سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

رضا عبدالعال: الزمالك يحتاج إلى ٣ صفقات سوبر في الصيف



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "فريق الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع صفقات قوية قبل المشاركة في البطولة العربية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة وتحقيق أداء مُشرّف".



وتابع: "من وجهة نظري أن فريق الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع صفقات قوية في الفترة المقبلة للعودة إلى المسار الصحيح بداية من البطولة العربية".