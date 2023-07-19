أخبار السيارات| 5 أنواع اعتمادية مستعملة.. وسعر تويوتا كورولا كروس في الكويت

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدِّم العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة من الإصدارات الجديدة في السوق الكويتية للسيارات، ومن أبرز إصداراتها في فئة السيارات الرياضية كورولا كروس موديل 2023.

يبحث العديد من المستهلكين شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة لقضاء الاحتياجات اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل، وقضاء الأمور البسيطة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة محلياً.

يشهد سوق السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر تنوعاً كبيرا ومنافسة شديدة بين العديد من العلامات التجارية العالمية.

تعتبر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 واحدة من أبرز سيارات الهاتشباك بالسوق المصري، وتتميز بالعديد من القادرات الفنية الرائدة.

تقدم العلامة التجارية الفارهة BMW العديد من الإصدارات الجديدة في السوق المصرية، ومن أشهرها سيارة السيدان الأنيقة 320 BMW موديل 2023 .