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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 أنواع اعتمادية مستعملة.. وسعر تويوتا كورولا كروس في الكويت

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أحدث سعر لـ تويوتا كورولا كروس 2023 في الكويت .. صور

تقدِّم العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة من الإصدارات الجديدة في السوق الكويتية للسيارات، ومن أبرز إصداراتها في فئة السيارات الرياضية كورولا كروس موديل 2023.

 

باقة 140 ألف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية مستعملة

يبحث العديد من المستهلكين شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة لقضاء الاحتياجات اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل، وقضاء الأمور البسيطة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة محلياً.

 

مرسيدس وتويوتا.. 5 سيارات رياضية جديدة في السوق المصري

يشهد سوق السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر تنوعاً كبيرا ومنافسة شديدة بين العديد من العلامات التجارية العالمية. 

 

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2023 في مصر

تعتبر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 واحدة من أبرز سيارات الهاتشباك بالسوق المصري، وتتميز بالعديد من القادرات الفنية الرائدة.

 

سعر 320 BMW موديل 2023 فى السوق المصرية .. صور

تقدم العلامة التجارية الفارهة BMW العديد من الإصدارات الجديدة في السوق المصرية، ومن أشهرها سيارة السيدان الأنيقة 320 BMW موديل 2023 .

 

تويوتا كورولا مرسيدس جولف فولكس فاجن

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