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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار تاليم يضرب اليابسة في الصين.. شاهد

صدى البلد

هبط إعصار "تاليم" على اليابسة بساحل منطقة قوانشي ذاتية الحكم لقومية تشوان بجنوبي الصين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وحسب وكالة “شينخوا” الصينية، يعد هذا ثاني هبوط للإعصار في الصين بعد هبوطه الأول في مقاطعة قوانجدونج ليلة الاثنين الماضي.

وهبط الإعصار في الساعة 5:45 من صباح يوم الثلاثاء في مدينة بيهاي بمنطقة قوانجشي، ووصل إلى مدينة تشينتشو في الساعة التاسعة صباحا، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية المحلي.

وبلغت سرعة الرياح القصوى بالقرب من مركز الإعصار 25 مترا في الثانية، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة.

ورفعت قوانجشي استجابتها الطارئة للأعاصير والفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني في وقت سابق من يوم الثلاثاء، وفقا لسلطات مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المنطقة.

كما رفع مكتب الأرصاد الجوية في قوانجشي استجابته الطارئة لكارثة الأرصاد الجوية الكبرى (إعصار) إلى المستوى الثاني مساء يوم الاثنين المنصرم.

وأصدرت مدينة بيهاي أمرا بتعليق الدراسة والإنتاج والأعمال التجارية اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الاثنين، فيما طلبت مدينة فانجتشنجقانج من مواقع البناء ومراكز التسوق وأماكن الترفيه والمطاعم وأسواق المزارعين تعليق عملياتها اليوم الثلاثاء.

وفي الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار، الذي تراجعت شدته ليتحول إلى عاصفة استوائية شديدة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال المركز في بيان إنه خلال الـ24 ساعة القادمة، ستضرب أمطار غزيرة مناطق متعددة منها قوانجدونج وقوانجشي وفوجيان وهونان وقويتشو، كما من المتوقع أن تجتاح رياح قوية معظم مناطق بحر الصين الجنوبي والمناطق الساحلية.

تاليم إعصار تاليم الصين إعصار مدينة بيهاي

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