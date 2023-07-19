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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يُواسي الزمالك: متزعلوش.. فرّطوا في إمام عاشور ولكم الله

إمام عاشور
إمام عاشور

حرص الإعلامي مهيب عبد الهادي على مواساة جماهير الزمالك بعد تعاقد إمام عاشور مع الأهلي رسميًا.

وكتب مهيب عبر تويتر: “مساندة جماهير الأهلي لـ إمام عاشور مسئولية كبيرة جدًا علشان يرد هذا الجميل والمساندة.. جماهير الزمالك متزعلوش الأهلي تعاقد مع إمام من ميتلاند والزمالك فرط في إمام من أجل تدعيم الفريق بسامسون ونداي وبلحاج وغيرة من اللعيبة.. والتفريط في فتحي وحامد وجبل وبن شرقي.. لك الله يازمالك”.

وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور إليه رسميًا في الموسم المقبل.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".


أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

 

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

 

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

 

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.

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