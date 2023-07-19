اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل تنظيم البطولة العربية بمحافظة الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عقد مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء في أحد فنادق المحافظة، لإعلان تفاصيل تنظيم البطولة العربية الـ23 لكمال الأجسام 2023.

وتقام البطولة العربية لكمال الأجسام، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل لفئة الرجال والناشئين «كلاسيك» و«فيزيك».

تأتي البطولة حت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإشراف المباشر للاتحاد العربي لكمال الأجسام، وتم الاتفاق بشكل نهائي على اختيار مجموعة من الحكام الدوليين الأجانب والعرب والمصريين لإدارة مسابقات البطولة في منافسات كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك والماسكولار فيزيك، للناشئين، والرجال والأساتذة.